»Treuhand«: Vorerst kein U-Ausschuss

Berlin. Über die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur »Treuhand« wird frühestens nach der parlamentarischen Sommerpause entschieden. Das ist das Ergebnis einer Bundestagsdebatte vom Donnerstag. Die Initiative war von einem Antrag der Linksfraktion ausgegangen. Nun wird über das Thema frühestens am 8. September entschieden werden und damit nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, die am 1. September anstehen. (jW)