»NSU 2.0«: Neue Drohschreiben eingegangen

Frankfurt am Main. Zum wiederholten Mal sind mit »NSU 2.0« unterzeichnete Drohschreiben verschickt worden. Ein solches im Juni versandtes Schreiben sei bei der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz eingegangen, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Freitag. Basay-Yildiz, die im NSU-Prozess Nebenkläger aus den Familien der Opfer vertrat, hatte bereits im vergangenen Jahr Drohschreiben dieser Art an ihre Privatadresse erhalten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft richteten sich weitere der mit »NSU 2.0« unterzeichneten Drohschreiben im Juni gegen »Institutionen«, etwa die Polizei, wie es hieß. Bei den bisherigen Ermittlungen stellte sich heraus, dass ihre persönlichen Daten von einem Computer in der Dienststelle des 1. Polizeireviers in Frankfurt am Main abgerufen worden waren. (dpa/jW)