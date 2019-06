Schlechte Witze

Mehr als 40 Jahre nach Erscheinen des ersten Teils der Pillermann-Titten-Klamotte »Eis am Stiel« ist, nach langer Pause, endlich Teil neun der israelischen »Kultreihe« geplant. Investoren fehlen noch, okay, aber das wird schon, so Mitproduzent Helmut Werner sinngemäß zur dpa. Es muss. Schließlich freuen wir uns wie verrückt auf radikal pointenarme sexistische Witze und ein Wiedersehen mit interessant gealterten Schauspielern. (jW)