Syrien fängt israelische Raketen ab

Damaskus. Syrien hat nach eigenen Angaben mehrere Raketen aus Israel abgeschossen. Die Flugkörper seien in der Nacht zum Mittwoch auf die Region Tell Al-Hara in der Nähe der Golanhöhen im Süden des Landes abgeschossen und von der syrischen Luftabwehr abgefangen worden, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur ­SANA. Es sei lediglich Sachschaden entstanden, Opfer habe es nicht gegeben.(AFP/jW)