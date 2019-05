»Ekbal, oder: eine Theaterreise nach Babylon«. Vorgetragen von Albrecht Goette (Staatsschauspiel Dresden), anschl. Ronald Weber und Jens Mehrle zu Hintergründen der Erzählung und den Theaterskandal um Heiner Müllers »Die Umsiedlerin«. Heute, 29.5., 19 Uhr, Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft e. V.

»Sumaya Farhat-Naser: Ein Leben für den Frieden«. Lesung der palästinensischen Autorin und Friedensvermittlerin. Heute, 29.5., 19 Uhr, Johanneskirche, Gemeindesaal, Johanneskirchplatz 1, Berlin. Veranstalter: Lenos-Verlag

»Doppelter Selbstmord? Die Menschheit verspielt mit Aufrüstung und Erderwärmung ihre Zukunft«. Diskussion mit Michael Müller (Naturfreunde Deutschlands) über Klimawandel und Fluchtursachen. Freitag, 31.5., 18 Uhr, Legienhof, Lichtsaal, Legienstr. 22, Kiel. Veranstalter: Kieler Friedensforum, DGB Region Kiel

»Mahatma Gandhis ›Satyagraha‹-­Konzept des gewaltfreien Widerstands in Südafrika«. Vortrag und Diskussion mit Christian Bartolf (Ghandi-Informations-Zentrum e. V.). Freitag, 31.5., 19 Uhr, Afrika-Haus, Bochumer Str. 25, Berlin. Veranstalter: Afrika-Haus Berlin

»Gedenken am Internationalen Kindertag«.Gedenkveranstaltung für die im KZ Ravensbrück verstorbenen und erkrankten Kinder und Jugendlichen. Sonnabend, 1.6., 11–11.30 Uhr, Neuer Gedenkort, Straße der Nationen, Fürstenberg/Havel. Veranstalter: Die Flamme der Hoffnung – The Flame of Hope e. V.