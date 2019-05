ZDF/Evangelos Anthimos Thomas Jakob, Sprecher des Bündnisses »Themar gegen rechts«, im Superhelden-Kostüm in seinem Elternhaus: »Themar – die Kleinstadt und der Rechtsrock«

Themar – Die Kleinstadt und der Rechtsrock

Wichtige Dokumentation: Seit im thüringischen Themar 2017 ein Neonazikonzert mit über 6.000 Zuschauern stattfand, gehen tiefe Risse durch die Kleinstadt: zwischen Rechten, Antifaschisten und denen, die seit Jahren immer wegsehen. Anders gesagt: Auf der einen Seite gibt es einen bunten Protest, auf der anderen Seite viele Menschen im Ort, die kein Problem mit den Rechten haben, sondern sich mit denen schwertun, die dagegen zum Protest aufrufen. Filmautor Adrian Oeser lebte drei Wochen in Themar und hat die Stimmung vor Ort eingefangen. D 2019.

3sat, 21.00 Uhr

Nebenwirkung Abhängigkeit

Wenn Medikamente süchtig machen

Ein Land, dessen Einwohner ans Abnicken gewöhnt sind, die saufen und rauchen und sich vorfabrizierte Pseudonahrung reinziehen wie in kaum einem anderen auf der Welt – und dann auch noch das: Statistisch gesehen nimmt jeder Deutsche täglich 1,5 Medikamente ein. Auch freiverkäufliche Arzneimittel können bei ständigem Konsum lebensgefährliche Nebenwirkungen haben. Ibuprofen, einer der meistverkauften Wirkstoffe gegen Schmerzen, wird in Studien mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und Nierenschäden in Verbindung gebracht. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. schätzt, dass fast jeder zehnte Bundesbürger Arzneien unter anderem zur Leistungssteigerung oder Stimmungsaufhellung nimmt. Hinzu kommen fast zwei Millionen Deutsche, die von Medikamenten abhängig sind – das sind mehr, als es Alkoholkranke gibt. Damit ist die Medikamentenabhängigkeit in Deutschland auf Platz zwei der Süchte.

ZDF, 22.45 Uhr

Durak – Der ehrliche Idiot

Dima ist Klempner und verwaltet die Rohrleitungen eines Sozialbaus in einer russischen Stadt. Bei einer Routinekontrolle entdeckt er einen riesigen Riss, der sich durch das gesamte Gebäude frisst. Seinen Berechnungen zufolge steht das baufällige Wohnhaus kurz vor dem Einsturz. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, in dem Dima verzweifelt versucht, die Bewohner vor dem sicheren Tod zu bewahren. RUS 2014. Regie: Juri Bykow.

Arte, 23.45 Uhr