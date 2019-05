Zmeck, Gehrke, Bergemann, Kahane

Rolf Vennenbernd dpa/lnw Seinen berühmtesten Film drehte er im Sommer 1989: Peter Kahane (Bruder von Anetta)

Nicht nur im DDR-Alltag war es von Vorteil, zaubern zu können. Jochen Zmeck machte es zu seinem Beruf. In den 50ern wurde der Lehrer einer der erfolgreichsten Zauberkünstler des Landes. Er ging auf Tourneen, trat im Friedrichstadtpalast und in zahlreichen TV-Sendungen auf. Sein »Handbuch der Magie« diente zahlreichen Zauberern in Ost und West als Schullektüre. Gestern wäre der Magier 90 geworden, er starb 2012. Es gibt Videos mit ihm auf Youtube.

Ein Mecklenburger, groß und blond, wurde oft »typbesetzt«. Klaus Gehrke spielte Gestapomänner und Hauptsturmführer, 1982 in Ursula Bonhoffs Fernsehfilm »Steckbrieflich gesucht« über eine antifaschistische Berliner Widerstandsgruppe aber auch einen schwedischen Genossen (neben Christine Schorn). In »Verbrannte Spur« (1972), einem der ersten »Polizeiruf«-Filme, war er der Täter, später avancierte er in der Reihe vom Kriminaltechniker und Oberleutnant bis zum Major der VP. Gehrke gastierte in Polen, Rumänien und Frankreich in Filmen, die den Weg zu uns nie fanden. Dafür prägte sich der Schauspieler, der am Montag 80 wurde, in Serien wie »Zur See« (1974), »Kiezgeschichten« (1987), »Im Angesicht des Verbrechens« (2010) und »Der Landarzt« (1993–2011) vielen Zuschauern ein.

In den spannenden Serien »Archiv des Todes« (1980) und »Front ohne Gnade« (1984) wurde Gehrke von Werner Bergemann eingekleidet. Der Kostümbildner, der heute vor fünf Jahren im Alter von 83 starb (auch wenn verschiedentlich anderes behauptet wird), arbeitete mit DEFA-Regisseuren wie Konrad Wolf (»Ich war neunzehn«, 1968), Egon Günther (»Junge Frau von 1914«, 1970) und Rainer Simon (»Die Frau und der Fremde«, 1985) erfolgreich zusammen, bediente unterschiedliche Stile und lief zu höchster Form auf, wenn er historische Abenteuer, wie die Hedda-Zinner-Adaption »Lützower« (1972) oder Christa und Gerhard Wolfs »Till Eulenspiegel« (1975) kostümlich ausstatten konnte.

Nach zwei Studienabschlüssen (erst Lehrer, dann noch Regie) hatte Peter Kahane mit Mitte dreißig 1985 seinen ersten Filmerfolg: »Ete und Ali«, ein witziges Roadmovie in der DDR, mit dem Schauspieler Jörg Schüttauf berühmt wurde. Kahane hat sein Publikum weiter gut unterhalten, besonders in seinen zwölf Filmen der Krimireihe »Stubbe – Von Fall zu Fall« (1995–2014). Sein Meisterwerk – obwohl kein Kinoerfolg – bleibt unvergessen. Vor wenigen Tagen erst wurde »Die Architekten« auf 3sat wiederholt, ein eindringlicher Film, in dem Kahane 1989/90 mit der Illusion einer veränderbaren DDR aus seiner Sicht aufräumt. Morgen wird er 70 und hat – vorerst – dem Filmemachen Adieu gesagt.