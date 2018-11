Die Schwedische Akademie will den Literaturnobelpreis in den kommenden Jahren mit Hilfe externer Berater vergeben. Ein Komitee aus fünf Mitgliedern der Akademie und fünf sachkundigen Beratern solle über die Gewinner der Jahre 2019 und 2020 entscheiden, hieß es in einer Mitteilung der Akademie vom Montag. Die Nobel-Stiftung hatte die Einsetzung eines unabhängigen Gremiums zur Ernennung der Preisträgerin oder des Preisträgers gefordert. Lebenslang berufene Akademiemitglieder hatten nach einem Missbrauchs- und Korruptionsskandal jede Zusammenarbeit bis auf weiteres aufgekündigt. Dem neuen Komitee werden fünf Mitglieder der geschrumpften Akademie angehören: Per Wästberg (Vorsitz), Horace Engdahl, Kristina Lugn, Anders Olsson und Jesper Svenbro. Als externe Berater verpflichtet wurden die Schriftsteller Gun-Britt Sundström und Kristoffer Leandoer, die Literaturkritikerinnen Rebecka Kärde und Mikaela Blomqvist sowie der Kritiker und Übersetzer Henrik Petersen. (dpa/jW)