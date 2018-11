Nachschlag: Neuland DDR

Präsentation eines Schaltkreisentwurfs für Mitglieder des ZK der SED (Berlin, 12.9.1988) Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1988-0912-400/Franke, Klaus/CC-BY-SA 3.0. de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa)

1986 reiste eine Wirtschaftsdelegation der DDR nach Japan. Eigentlich ging es um ein Stück alter Industrie, ein Kaltwalzwerk. Aber in Tokio angekommen, konnten die Besucher in den Supermärkten einen 1-Megabit-Speicher »zum Spottpreis« bestaunen. Zwei Jahre später präsentieren Dresdner Ingenieure ihren eigens entwickelten Musterchip U 61000 einem hörbar stolzen Erich Honecker. Mit dieser Szene beginnt die sechsteilige Sendereihe des Deutschlandfunks zum »Neuland« DDR, die sich mit der Geschichte der Mikroelektronikindustrie des Landes befasst. Zu hören sind Interviews mit und Archivaufnahmen von beteiligten Technikerinnen und Technikern sowie auch politischen Verantwortlichen. Sie berichten über die Bedingungen, unter denen die DDR-Industrie durch eigene Speicherchips wettbewerbsfähig bleiben bzw. werden sollte. Auch vom Protest der Anwohner und Umweltaktivisten in Dresden gegen die Produktion des notwendigen Rohmaterials Silizium ist in dem Feature zu hören. (mb)