Moshe Holtzberg, Bruder von Rabbi Gavriel Holtzberg, der bei den Anschlägen von Mumbai ermordet wurde: »Spur des Terrors« Foto: SWR

Jetzt red i

Aus Dachau: Streit um die Familienförderung

Ist nun alles wieder gut im Lande Bayern, nachdem die sogenannten Freien Wähler sich als bessere, also ein bisschen weniger korrupte CSU erwiesen haben? Man wird dem Phänomen nicht beikommen, wenn man nicht erstens anerkennt, dass in Bayern noch ein Staat am Werk ist, der funktioniert, wenn es etwa gilt, schnell Flüchtlinge unterzubringen oder einen Flughafen zu bauen. Und zweitens: Ihre größten Versager hat die CSU schon immer nach Berlin geschickt, siehe derzeit Dobrindt und Scheuer. Dachauer, zeigt was in euch steckt und diskutiert!

BR, 20.15 Uhr

Spur des Terrors

Die Dokumentation erzählt die Geschichte des US-Geheimagenten David Coleman Headley, der unter den Augen der westlichen Geheimdienste zum islamistischen Doppelagenten und Terror-Mastermind wurde. Ah, bei uns heißt er Anis Amri, der mutmaßlich staatlich geförderte Mörder.

Das Erste, 21.45 Uhr

Dantes Inferno

Der Realist Dante beschreibt die Schrecken von Hölle und Fegefeuer und die Freuden des Paradieses als konkrete Vision, will sagen: Wer Dante verstehen will, muss akzeptieren, dass der Dichter lediglich glaubte, wenn man so will, in Verse zu fassen, was er tatsächlich gesehen hatte. Die an Originalschauplätzen in Florenz, Ravenna und der Toskana gedrehte Dokumentation lässt einige der renommiertesten Dante-Experten Italiens zu Wort kommen. Wie sagte Karl Mickel, der Dichter eines untergegangenen Staates? »Noch im Arsch des Teufels / Will Dante, was er wahrnimmt, wissen.«

Arte, 21.55 Uhr

Rugby-Krieger

Soane wohnt mit seinem Bruder Tomasi und der Großmutter Epifania bei seinem tyrannischen Vater in Nouméa, Neukaledonien. In seiner Freizeit spielt der breitschultrige junge Mann Rugby, sehr talentiert. Was den profitgierigen Spielermakler Abraham veranlasst, ihn an eine französische Rugbymannschaft zu vermitteln. Soane nimmt an. In Frankreich angekommen, steht er ohne alles da. Ein harter Weg beginnt. F 2016. Regie: Sacha Wolff. Vor allem für Liebhaber dieses urfranzösischen Sports; und für alle, die das zynische Unterhaltungsbusiness Profisport noch irgendwie romantisieren.

Arte, 22.50 Uhr