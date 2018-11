Renten sollen steigen

Berlin. Die gesetzlichen Renten in der BRD steigen im Juli kommenden Jahres voraussichtlich um mehr als drei Prozent. Die Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, Annelie Buntenbach, bestätigte am Mittwoch in Würzburg entsprechende Informationen vom Beginn der Woche. Demnach steigen die Bezüge der Rentner im Westen voraussichtlich um 3,18 Prozent, im Osten um 3,91 Prozent. Die auch maßgebliche Lohnentwicklung dieses Jahres stehe aber noch nicht fest, weswegen Buntenbach zugleich vorsichtiger einen Korridor für die Erhöhung angab: im Westen 2019 um 3 bis 3,5 Prozent, im Osten noch um 0,7 Prozentpunkte mehr. (dpa/jW)