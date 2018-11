Ausbildung saudischer Soldaten dauert an

Berlin. Die Bundeswehr bildet weiterhin Soldaten aus Saudi-Arabien aus. Derzeit nehmen sieben saudische Offiziersanwärter an einem Sprachkurs teil, der Voraussetzung für die 2019 geplante Offiziersausbildung an der Führungsakademie in Hamburg ist, wie die Deutsche Presseagentur laut eigenem Bericht vom Sonntag aus dem Verteidigungsministerium erfuhr. Die Ausbildung werde »vorbehaltlich anderweitiger politischer Entscheidung« wie geplant fortgesetzt, teilte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage mit.

Im nächsten Jahr sollen zudem sieben weitere saudische Offiziersanwärter an der Führungsakademie aufgenommen werden. Darüber werde Anfang 2019 entschieden. Die Ausbildung saudischer Soldaten geht auf einen Besuch von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in der saudischen Hauptstadt Riad im Dezember 2016 zurück. (dpa/jW)