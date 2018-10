Patientenberatung angeblich unverändert

Berlin. Der Verkauf der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) an die Careforce-Gruppe habe nach Ansicht der Bundesregierung keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Beratungsangebot. Das teilte der Bundestag am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Durch den Gesellschafterwechsel auf Holdingebene (Careforce Sanvartis Holding GmbH) habe sich keine rechtliche Veränderung für die UPD ergeben, heißt es in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. (jW)