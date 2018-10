»Forschungsergebnisse dienen den Repressionsorganen«

Überwachen und analysieren: Für letzteres greift der niedersächsische Verfassungsschutz (Außenansicht des VS-Gebäudes in Hannover) auf die Recherchen des »Instituts für Demokratieforschung« zurück Foto: Jochen Lübke/dpa

Aufgrund der Zusammenarbeit des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, IfD, mit dem niedersächsischen Verfassungsschutz hat Ihr Bündnis die Mitarbeiter des Instituts aus Ihren Räumen und von Veranstaltungen ausgeschlossen. Ist dies ein symbolischer Ausschluss, oder wie wird er durchgesetzt?

Bei dem Ausschluss handelt es sich nicht um einen symbolischen Akt. Uns ist wichtig, dass das IfD weder in unsere Räume noch auf unsere Veranstaltungen kommt. Die Mitarbeiter sind ganz einfach nicht erwünscht. Konkret entscheidet jede Gruppe selbst, wie der Ausschluss umgesetzt wird. In den entsprechenden Räumen hängt das von uns veröffentlichte lila Plakat, auf dem auch kurz unsere inhaltliche Kritik dargestellt wird. Des weiteren werden die Mitarbeiter des Instituts angesprochen und gebeten zu gehen, falls sie doch auf unseren Veranstaltungen und Aktionen auftauchen.

Was genau verbirgt sich hinter dem Institut für Demokratieforschung bzw. der Forschungs- und Dokumentationsstelle (FoDEx)?

FoDEx soll die öffentlichen Daten des niedersächsichens Verfassungsschutzes, VS, analysieren und zu den Themen Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus forschen. Außerdem wurde im Sommer 2017 die Bundesfachstelle »Linke Militanz« eingerichtet. Deren Aufgabe ist es, mit dem Ziel der Präventionsarbeit Informationen zusammenzutragen, auszuwerten und die Erkenntnisse zur Verfügung zustellen. Damit erstellen sie eben auch wichtige Analysen für die Arbeit des VS, die dieser sonst nicht hätte.

Auf der Tagung der »Bundesfachstelle linke Militanz« zu »Präventionsarbeit und Deeskalationsstrategien zu linker Militanz?« am 27. September wurde ihr Bezug zur Extremismustheorie deutlich. Hier wurden Vertreter bestehender Präventionsprogramme eingeladen, deren Arbeit auf der Extremismustheorie basiert. So behauptete eine Referentin auf der Tagung, »›phänomenübergreifend‹ Radikalisierungsprävention« betreiben zu können, da die Grundmechaniken in Radikalisierung immer dieselben seien und es letztlich Zufall sei, ob jemand Neonazi oder radikaler Linker wird. Zudem wurde durch die eingeladenen Gäste der Tagung deutlich, wie der Austausch der Informationen mit dem Verfassungsschutz aussehen kann: Immerhin ein Viertel der Anwesenden waren vom Verfassungsschutz, BKA und LKA. Von einer kritischen Distanz zu den Behörden kann da nicht die Rede sein!

Sie kritisieren das teilweise verdeckte Auftreten der »Forscher«. Wie genau sah das aus?

Es ist ein Fall bei einem Kongress aus Berlin bekannt, wo Mitarbeitende des Instituts sich nicht als Forschende vorgestellt haben, sondern die Veranstaltung ohne Zustimmung der Akteure analysiert haben.

Des weiteren ist uns bekannt, dass Mitarbeiter des IfD auf einer Veranstaltung in Göttingen waren, obwohl durchgesagt wurde, dass sie nicht zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen sind.

Welche Erfahrungen gibt es generell in Göttingen mit dem Ausspähen linker Initiativen?

Leider gibt es in Göttingen eine lange Reihe von Erfahrungen damit. 2017 wurde die sogenannte LiMo-Affäre bekannt: Der Göttinger Staatsschutz hatte mehrere Aktenordner mit widerrechtlich gesammelten Informationen zu Personen angelegt, die er dem linken Spektrum zuordnete.

In bezug auf das IfD geht es jedoch um eine ganz andere, aber nicht weniger gefährliche Art der Spitzelei: Die Forschungsergebnisse dienen den Repressionsorganen. Sie bieten eine grundlegende Analyse der linken Szene. Diese wird genutzt um dann durch »Präventionsarbeit« zivilgesellschaftliches Engagement beispielsweise gegen Neonazis oder die Asylpolitik zu verhindern.

Es steht für uns außer Frage, dass bei Kontaktierungsversuchen durch den Verfassungsschutz jegliches Gespräch sofort abgebrochen wird und sie öffentlich gemacht werden sollen. Für das Institut ist das anders, da es selbst kein Teil der staatlichen Repressionsbehörden ist. FoDEx kann aber dazu beitragen, linke Aktivitäten noch intensiver zu kriminalisieren. Wir raten daher allen Genossen, auch dem Institut keine Daten irgendeiner Art zur Verfügung zu stellen.