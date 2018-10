»Er zielte auf das Gesicht des Mannes«

Bei der von Khan gezogenen Waffe handelt es sich nach Zeugenaussagen um eine 9-mm-Pistole Foto: Daniel Karmann/dpa

Im Vorfeld der hessischen Landtagswahlen war es vergangenen Sonntag in Frankfurt zu einer Eskalation rechter Gewalt gekommen. Ein Wahlkämpfer der »Alternative für Deutschland«, der »Islamkritiker« und selbsterklärte »Prophet Gottes« Zahid Khan, hatte einen Anwohner in Frankfurt-Seckbach während einer Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe bedroht. Grund des Streits war das Verteilen von Flugblättern der Rechtspartei AfD, das der antifaschistische Anwohner Güven O., zu unterbinden versuchte.

Nachdem der Fall bekannt geworden war, begann aus rechten Kreisen eine systematische Desinformationskampagne. Zahid Khan, Vater der AfD-Kandidatin Mary Khan, wandte sich an die junge Welt und verlangte den Abdruck seiner Sicht des Vorfalls. Er erklärte kurzerhand den Anwohner Güven O. zum eigentlichen Angreifer. Der Verlobte Mary Kahns und AfD-Oberbürgermeisterkandidat für Potsdam, Dennis Hohloch, behauptete auf Facebook, »fast alle Behauptungen« in der »linksradikalen« jungen Welt seien »grundfalsch«. Man werde dagegen »juristisch vorgehen«.

Die nun jW vorliegende Darstellung des Vorfalls durch den bislang einzig bekannten unbeteiligten Zeugen weist aber in eine andere Richtung. Der US-Amerikaner Steven B.* war am Sonntag nachmittag in der Arbeitersiedlung in Frankfurt-Seckbach unterwegs, als ihm drei Personen auffielen. »Vor mir lief ein junger Mann und hinter mir gingen zwei Personen, ein älterer Mann und eine Frau. Als die dann aneinander vorbei liefen, begann ein Streit«, so B. am Donnerstag gegenüber junge Welt. B., der seit fünf Jahren in Frankfurt lebt, habe sich zunächst nichts dabei gedacht. In Atzelberg sei es nicht ungewöhnlich, dass Streitereien ausbrechen und Leute einander anschreien. »Dann aber hörte ich die Wörter ›Nazi‹ und ›AfD‹. Wieder und wieder. Und das hat meine Aufmerksamkeit erregt, weil das hier nicht normal ist. Ich blieb also ein paar Minuten in der Nähe, weil ich mir ansehen wollte, was passiert«, erinnert sich Steven B.

Der mit dem Wahlkampfauftritt der AfD nicht einverstandene Anwohner Güven O. schrie, »vielleicht«, sagt B., schubsten die Männer einander. Schläge habe er definitv keine gesehen. »Und dann sah ich die Waffe. Das war so unerwartet«, schildert der Zeuge. »Der eine Mann zog sie aus seiner Tasche. Er zielte auf das Gesicht des anderen Mannes und auf dessen Oberkörper.« B. griff nun zu seinem Handy. »Als der Typ das sah, steckte er die Waffe unter sein Kleidungsstück. Aber er richtete sie weiter auf seinen Gegner und trat ihn ein, zweimal«, sagt Steven B. Letzteres dokumentiert auch das von B. gedrehte Handyvideo. Zu sehen ist, wie Khan, deutlich aggressiver, den Anwohner O. als »verdammten Teufel« beschimpft, und nach ihm tritt – die Hand weiter an der Waffe.

Brisant könnte in diesem Zusammenhang auch eine Recherche der Potsdamer Neuesten Nachrichten sein. Dem Blatt zufolge soll der später hinzugekommene AfD-Politiker Dennis Hohloch behauptet haben, Khan habe nicht nur eine Erlaubnis zum Führen der Schusswaffe, sondern absolviere »mehrmals im Jahr Trainings mit der Polizei und dem Staatsschutz«.

Zu den Schilderungen des Augenzeugen befragte jW am Donnerstag Zahid Khan schriftlich. Bis Redaktionsschluss ging keine Antwort ein.

* Name von der Redaktion geändert