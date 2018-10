Armutsrisiko Mietwohnung

Wer hier wohnt, gibt wahrscheinlich ein Drittel oder mehr des Haushaltseinkommens für die Miete aus: Wohnhaus in Berlin Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Million Haushalte in der Bundesrepublik verfügen nach Abzug der Mietkosten nur noch über ein Nettoeinkommen, das unter dem Niveau des Hartz-IV-Regelsatzes liegt, sagt Adolf Bauer, Präsident des Sozialverbandes Deutschland (SoVD). Am Donnerstag hat der SoVD in Berlin ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten zur Entwicklung der »Wohnungsfrage« in Deutschland vorgestellt. Verfasst hat es der Sozialwissenschaftler Stephan Junker; er hat vor allem versucht, die Auswirkungen herauszuarbeiten, die die Kombination aus explodierenden Mieten und Wohnungsmangel auf die Verfestigung von Armut und Ungleichheit hat.

Arme wohnen »billig«, müssen im Verhältnis zum Haushaltseinkommen aber deutlich mehr für das Wohnen ausgeben als Normalverdiener und Reiche. Und das in ständig steigendem Maße: Von 1993 bis 2014 – das letzte Jahr, für das entsprechende Daten des Mikrozensus vorliegen – ist der Studie zufolge die mittlere Miete stärker gestiegen als das mittlere Einkommen, und zwar sowohl in Ost- wie in Westdeutschland. Der Mietanstieg trifft die Ärmsten besonders hart, da ihre Einkommen seit den 1990er Jahren stagnieren oder sogar zurückgegangen sind.

Die Hälfte der Miethaushalte wendet Junker zufolge mindestens 29 Prozent des jeweils verfügbaren Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete auf. Bei armen Haushalten mit weniger als 1.300 Euro Nettoeinkommen liegt dieser Anteil bei 46 Prozent – also erheblich höher. Wer dagegen netto mehr als 4.500 Euro im Monat zur Verfügung hat, müsse nur 17 Prozent für das Wohnen ausgeben. Die Mietbelastungsquote verhält sich also genau umgekehrt proportional zum verfügbaren Einkommen. Sie ist bei den Haushalten am geringsten, die über mehr als 140 Prozent des mittleren Einkommens verfügen – und bei denen am höchsten, die weniger als 60 Prozent zur Verfügung haben.

Besonders betroffen seien Alleinerziehende, Rentner, Pflegebedürftige und ganz allgemein Menschen mit Migrationshintergrund. Es gebe zudem Hinweise, dass letztere von einer Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt betroffen seien, die ihren Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zusätzlich einschränke. Besonders stark werden in Zukunft Haushalte ohne Wohneigentum betroffen sein, die ab 2030 in Rente gehen, da bei ihnen mit einer hohen Rate an Altersarmut zu rechnen sei. »Die Mietpreisentwicklung vertieft die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft«, fasste Bauer zusammen. Junker spricht von einer »komplexen Problemlage, die vermutlich noch drastischer ist als angenommen«.

Das entscheidende Problem in dem Zusammenhang sei fehlender Wohnraum. Junker schätzt, dass in Deutschland weit mehr als die zuletzt noch von ihm angenommenen 1,9 Millionen bezahlbaren Wohnungen fehlen. Das zeige sich, sobald die Faktoren soziale Segregation und Überbelegung mit in die Betrachtung einbezogen werden. Es gebe in vielen Städten einfach »nicht die entsprechenden Wohnungen mit niedriger Miete«. Eine Folge sei, dass viele alleinstehende Einkommensschwache zur Untermiete lebten, in unsicheren Verhältnissen mit oft befristeten Mietverträgen. Allerdings fehlten erschwingliche Wohnungen auch für größere Haushalte: »25 Prozent der Wohnungen in Großstädten, in denen mindestens drei Personen leben, sind zu klein.« Kinder müssten sich Zimmer mit mehreren Geschwistern teilen, Eltern im Wohnzimmer schlafen, weil das Geld nicht für mehr Quadratmeter reicht.

Bei der Mietbelastung für arme Familien gibt es deutliche regionale Unterschiede. In Frankfurt am Main geben sie demnach einen deutlich höheren Anteil des Haushaltseinkommens für die Miete aus als etwa in Klein- und Mittelstädten Nordrhein-Westfalens. Im Durchschnitt sei die Mietbelastungsquote in den ostdeutschen Ländern trotz der geringeren Einkommen insgesamt geringer als im Rest der Bundesrepublik.

Die Politik habe das Problem knappen und teuren Wohnraums zu spät als solches anerkannt, schreibt Junker: »In Berlin behauptete noch 2011 die damalige Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD), dass es dort keine Wohnungsnot gebe.«

Bauer forderte von der Bundespolitik ein umfassendes Investitionsprogramm für den öffentlichen Wohnungsbau, mit dem gezielt Wohnraum für untere und mittlere Einkommen geschaffen werden soll. Unabhängig davon müsse der eigentliche, »jahrelang vernachlässigte« soziale Wohnungsbau wieder »entschlossen« vorangetrieben werden. Es sei, so Bauer am Donnerstag, »gefährlich«, den Wohnungsmarkt weiter dem »Kräftespiel der Wirtschaft« zu überlassen. Zwei Hebel müssten betätigt werden: »Subventionen und Marktregulierung«.

Die Studie des SoVD, erklärte am Donnerstag der Bundestagsabgeordnete Jan Korte (Die Linke), zeige erneut, dass »der Mietenwahnsinn aktuell eine der drängendsten sozialen Fragen ist«. Die Bundesregierung trage dafür die Verantwortung. Sie habe in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass die Boden-, Immobilien- und Mietpreise in »absurde Höhen schießen, Spekulation und Immobilienvermögen rasant wachsen und immer mehr Menschen in der Angst leben, aufgrund von Mietsteigerungen und Kündigungen ihre Wohnungen zu verlieren oder keine geeignete Wohnung zu finden«. Auch die Grünen forderten ein entschiedeneres Handeln der Bundesregierung. Ihr wohnungspolitischer Sprecher Chris Kühn nannte es am Donnerstag »beschämend«, dass Wohnen zur Miete in Deutschland zu einem »Armutsrisiko« geworden sei. Das Wohngeld werde nicht erhöht, beim sozialen Wohnungsbau gingen jedes Jahr Zehntausende Wohnungen verloren: »Die Bundesregierung lässt Betroffene im Regen stehen. Steigende Mieten führen zu steigender Armut.«