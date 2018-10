Heute mehr Obdachlose in Hamburg als 2009

Hamburg. Die Zahl der Obdachlosen in der Hansestadt Hamburg hat sich in den vergangenen neun Jahren nahezu verdoppelt. Derzeit leben fast 2.000 wohnungslose Menschen in der Stadt mit rund 1,8 Millionen Einwohnern. Das hat eine Befragung der Sozialbehörde ergeben, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag mitteilte. Der Hamburger Senat hat die Zahlen in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft veröffentlicht. Demnach wurden innerhalb einer Woche 1.910 Obdachlose in Hilfseinrichtungen und auf der Straße erfasst. Dies seien fast 900 mehr als bei der zuletzt durchgeführten Erhebung aus dem Jahr 2009. Hinzu kämen noch mehr als 4.800 Wohnungslose, die in städtischen Unterkünften leben. (jW)