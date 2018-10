Ryanair dementiert Vorwürfe

Berlin. Die Fluggesellschaft Ryanair hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass sie in Deutschland illegal Leiharbeiter beschäftige. Die Vorwürfe seien unwahr, erklärte Kommunikationschef Robin Kiely am Donnerstag auf Anfrage. Ryanair und seine Dienstleister agierten vollständig nach EU-Recht. Am Mittwoch hatte die Bundestagsfraktion von Die Linke kritisiert, dass den in Deutschland aktiven Verleihfirmen die vorgeschriebene Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung fehle. (dpa/jW)