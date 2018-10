Streckensperrung nach ICE-Brand

Frankfurt am Main. Reisende müssen sich nach dem Brand eines ICE-Fernzugs auf der Schnellstrecke Frankfurt–Köln noch mehrere Tage lang auf Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. »Wir gehen davon aus, dass die Strecke bis Ende kommender Woche gesperrt bleiben wird«, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG (DB) am Sonntag. Am Freitag morgen war in einem ICE bei Dierdorf in der Nähe von Neuwied in Rheinland-Pfalz ein Feuer ausgebrochen. (dpa/jW)