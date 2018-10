In dem Artikel »Totenschiffe auf der Straße« in der jW-Ausgabe vom 6. Oktober fehlte eine Quellenangabe. Die Informationen über die Zahl der Lkw-Spediteure in Polen sind einem Beitrag der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza vom 28. September entnommen, die sich auf Recherchen des Journalistennetzwerkes »Investigate Europe« stützten. Wir bitten dies zu entschuldigen. (jW)