»Brexit«-Verhandlungen in Brüssel

Brüssel. Die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens könnten in dieser Woche in die Schlussphase gehen. Die Unterhändler beider Seiten wollten sich in den bislang noch offenen Fragen bis Sonntag abend auf eine gemeinsame Linie verständigen. Der britische »Brexit«-Minister Dominic Raab reiste am Sonntag dafür noch einmal zu Gesprächen mit dem EU-»Brexit«-Beauftragten Michel Barnier nach Brüssel. Die Ergebnisse der Verhandlungen sollen anschließend Vertretern der EU-Staaten vorgestellt und in den Hauptstädten diskutiert werden. Am Mittwoch kommen dann die Staats- und Regierungschefs zu Beratungen in Brüssel zusammen. (dpa/jW)