Fall Amri: Zumindest »unglaublicher Zufall«

Berlin. Eine Auffälligkeit beschäftigt die Bundestagsabgeordneten im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz: Der norditalienische Ort, an dem der mutmaßliche Haupttäter von Polizisten erschossen wurde, ist nur etwa 20 Gehminuten entfernt von dem Ort, an dem Tage zuvor der polnische Lkw-Fahrer sein Fahrzeug beladen hatte. Amri soll ihn in Berlin erschossen und mit dem Lkw den Anschlag begangen haben. Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz, der Mitglied im Untersuchungsausschuss ist, sagte dem Tagesspiegel vom Donnerstag, dies sei mit Blick auf die Europakarte »zumindest ein unglaublicher Zufall«. (jW)