»Brückenteilzeit« kommt

Berlin. Teilzeitbeschäftigte sollen künftig leichter zurück in Vollzeit wechseln können. Das Bundeskabinett stimmte am Mittwoch dem Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Einführung einer »Brückenteilzeit« zu. Dem von CDU und CSU lange kritisierten Entwurf zufolge soll in Unternehmen ab 45 Mitarbeitern ein Recht auf befristete Teilzeit gelten. Noch am Dienstag hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt weiteren Nachbesserungsbedarf angemeldet und überraschend erklärt, der Entwurf sei »noch nicht entscheidungsreif«. Heil teilte aber schließlich mit, dass eine Einigung erzielt worden sei. (AFP/jW)