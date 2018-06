Verdi-Mitglieder billigen Tarifvertrag

Berlin. Die zuständige Bundestarifkommission der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Montag das Tarifergebnis für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen angenommen. Zuvor hatten die Verdi-Mitglieder in Bundesverwaltungen, Behörden, kommunalen Einrichtungen und Unternehmen im Rahmen einer Mitgliederbefragung über das Verhandlungsergebnis vom 18. April 2018 abgestimmt und mit einer Mehrheit von 80,5 Prozent zugestimmt. Die Bundestarifkommission folgte diesem Votum und nahm das Tarifergebnis mit großer Mehrheit an. Damit sind die Tarifverhandlungen abgeschlossen. (jW)