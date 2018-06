Fall Susanna: Verdächtiger gesteht Tötung

Wiesbaden. Die Ermittlungen im Fall des getöteten Mädchens Susanna konzentrieren sich auf den Abgleich der Aussagen des Tatverdächtigen Ali B. und die Vernehmung weiterer Zeugen. Es werde auf Hochtouren an der Auswertung der Angaben des 20jährigen gearbeitet, sagte am Montag eine Sprecherin der Wiesbadener Staatsanwaltschaft. Der Iraker hatte in seiner Vernehmung vor dem Wiesbadener Amtsgericht gestanden, die 14jährige umgebracht zu haben. Er sitzt in Frankfurt am Main in Untersuchungshaft. Neue Erkenntnisse zu einem zweiten Tatverdächtigen habe es durch die Vernehmung nicht gegeben, sagte die Sprecherin. (dpa/jW)