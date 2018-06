Afghanistan: Kurze Waffenruhe

Kabul. Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hat eine knapp zweiwöchige Waffenruhe mit den aufständischen Taliban verkündet. Die Waffen sollten bis zum 20. Juni schweigen, dem Ende des Fastenmonats Ramadan, sagte Ghani am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Die Einsätze gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« und andere militante Gruppen würden aber fortgesetzt. Die Waffenruhe sei eine Gelegenheit für die Taliban, sich selbst zu prüfen. Ghani hatte ihnen Anfang des Jahres Friedensgespräche angeboten, was diese im April aber ausschlugen. (Reuters/jW)