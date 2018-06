Mosambik: Dorfbewohner von Angreifern enthauptet

Maputo. Im Norden Mosambiks haben Unbekannte bei einem Überfall auf ein Dorf fünf Menschen getötet und Dutzende Häuser in Brand gesteckt. Zwei Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, drei Menschen seien mit Macheten enthauptet worden, erklärte am Donnerstag der leitende Beamte des betroffenen Bezirks Quissanga, Bartolomeu Muibo. Die Behörden vermuten eine örtliche Gruppe radikaler Islamisten hinter den jüngsten Angriffen. Deren Ziele sind unklar. Innerhalb von zwei Wochen wurden in der Provinz Cabo Delgado unweit der Grenze zu Tansania bei ähnlichen Attacken bereits mehr als 20 Menschen getötet. (dpa/jW)