USA boykottieren Abrüstungskonferenz

Genf. Aus Protest gegen den Vorsitz Syriens bei der Genfer Abrüstungskonferenz boykottieren die USA die Sitzung des Gremiums. Er werde den Beratungen am Dienstag fernbleiben, erklärte der US-Botschafter bei der Konferenz, Robert Wood. Allerdings würden die Vereinigten Staaten weiterhin ihre Interessen in dem Forum »verteidigen«, fügte Wood hinzu. Syrien hatte am Montag vergangener Woche turnusgemäß den Vorsitz der Abrüstungskonferenz übernommen. (AFP/jW)