Nach dem Vulkanausbruch in Guatemala dauert die Suche nach Überlebenden an. In den Dörfern rund um den Feuervulkan (Volcán de Fuego) gruben Armee, Polizei und Helfer am Montag (Ortszeit) in Asche- und Schuttmassen nach Vermissten. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 69. Mehr als 5.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Insgesamt sind mehr als 1,7 Millionen Menschen betroffen. Der Vulkan war am Sonntag morgen ausgebrochen und hatte heiße Gasen und glühendes Vulkangestein ausgestoßen. (AFP/jW)