Bomben auf Zivilisten

Bomben auf Rakka: Rauch steigt nach einem Angriff der US-geführten »Anti-IS-Allianz« am 26. Juli 2017 in einem östlichen Stadtviertel auf Foto: Hussein Malla/AP Photo

Bei einem Luftangriff der US-geführten »Anti-IS-Koalition« sind im Nordosten Syriens mindestens zehn Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern in dem vom »Islamischen Staat« (IS) kontrollierten Ort Al-Dschisa nahe der Grenze zum Irak seien Kinder und Frauen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am Dienstag. Der Angriff der westlichen Kriegsallianz soll am Montag morgen erfolgt sein.

Im Kampf gegen den IS scheinen Washington alle Mittel recht zu sein. Amnesty International (AI) veröffentlichte am Dienstag einen Bericht, in dem die Organisation schwere Vorwürfe gegen die US-geführte Militärkoalition erhebt. Angesichts hoher Opferzahlen in der ehemals von den Dschihadisten beherrschten Stadt Rakka zweifelt AI daran, dass das Bündnis genug getan hat, um zivile Opfer zu vermeiden. Die Angriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs könnten daher als Kriegsverbrechen gewertet werden.

Am 6. Juni hatte die Koalition damit begonnen, Angriffe auf Rakka zu fliegen. Hunderte Menschen seien dadurch getötet und Tausende verletzt worden, heißt es in dem Bericht. Insgesamt sollen mehr als 1.000 Zivilisten ums Leben gekommen sein. Die Koalition habe wiederholt unpräzise Waffen in dichtbewohnten Stadtteilen eingesetzt. Sean Ryan, Sprecher der Militärallianz, wies die Vorwürfe zurück. Es gebe hohe Standards bei der Auswahl der Waffen und Ziele. Die Koalition unternehme große Anstrengungen, um Zivilisten zu schützen.

Unterdessen erklärte der türkische Außenminister Mevlüt ­Cavusoglu nach einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Michael Pompeo am Montag in Washington, dass sich die beiden Staaten auf eine Entwaffnung der syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) verständigt hätten. Die YPG sollen ihre Waffen abgeben, sobald sie die nordsyrische Stadt Manbidsch verlassen, sagte Cavusoglu am Dienstag vor Journalisten. Die YPG teilten am Dienstag mit, ihrer »Militärberater« würde die Stadt verlassen. (dpa/Reuters/jW)