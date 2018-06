Frankreich: Senat votiert für Bahn-»Reform«

Paris. Die »Reform« der Bahn in Frankreich wird weiter vorangetrieben. Der Senat stimmte am Dienstag mit großer Mehrheit für den Umbau der Staatsbahn SNCF. Die Regierung will die hoch verschuldete SNCF »sanieren« und in eine staatliche Aktiengesellschaft umwandeln. Neue Mitarbeiter sollen künftig nicht mehr den beamtenähnlichen Eisenbahner-Status bekommen. Aus Protest gegen die Pläne haben Beschäftigte bereits an insgesamt 26 Tagen seit Anfang April gestreikt. Die nächsten Ausstände sind für Donnerstag und Freitag angekündigt, die Beteiligung ist allerdings während der vergangenen Wochen zurückgegangen. (dpa/jW)