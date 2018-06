Kein Tarifabschluss bei Tageszeitungen

Berlin. Auch in der sechsten Verhandlungsrunde für die rund 13.000 Redakteure der tarifgebundenen Tageszeitungen haben sich die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Journalistenverband (DJV) am Montag mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) nicht auf einen Tarifabschluss einigen können. Dies teilte die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in Verdi am Dienstag mit. Man habe angeboten, die Lohnforderung von 4,5 auf zweimal 2,8 Prozent und den geforderten Sockelbetrag für Berufseinsteiger von 200 auf 150 Euro zu reduzieren. Auch dazu seien die Verleger nicht bereit gewesen, so die DJU. Im Laufe des Dienstags sollte deshalb die DJU-Bundestarifkommission zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zu beraten. (jW)