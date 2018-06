Elf Tote nach Unglück in chinesischem Bergwerk

Beijing. Bei einer Explosion in einem Bergwerk in China sind am Dienstag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen und neun weitere Menschen verletzt worden. 25 Menschen seien nach der Verpuffung in der Eisenerzmine in der nordöstlichen Provinz Liaoning noch eingeschlossen, berichtete der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV. Die Verletzten wurden demnach in ein Krankenhaus eingeliefert, die Behörden entsandten ein Rettungsteam an den Unglücksort. Die Mine in Benxi wird von dem staatlichen Unternehmen »China National Coal« betrieben. (Xinhua/AFP/jW)