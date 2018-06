Die Reife eines Songs

Der Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht hätte fast einen gemeinsamen Song mit dem im Sommer 2017 gestorbenen Musiker Gunter Gabriel auf den Markt gebracht. Auf einem Empfang seien die beiden ins Gespräch gekommen, sagte Precht in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. »Er fragte, ob ich ihm bei seinem Traum helfen könnte, einen letzten großen Song zu schreiben.« Dieses Lied hätte »Aber ich kann dir zeigen, wie man Walzer tanzt!« heißen sollen. »Es sollte ein philosophischer Song werden über die Art, wie Gunter Gabriel die Welt betrachtet und was er einer hübschen Enkelin weitergeben möchte«, so Precht. Gemeinsam hätten die beiden den Text auf einer Ausgabe der Obdachlosenzeitung Motz formuliert. »Ich habe die Zeitungsseite noch. Ich erinnere mich, dass Gabriel mein Tempo beim Dichten zu hoch war. Er meinte, ein guter Song müsse mindestens zwei Jahre reifen. Dann reifte er zu lange.« (dpa/jW)