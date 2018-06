BA erwartet weitere Milliardenüberschüsse

Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet in den kommenden Jahren mit weiteren Milliardenüberschüssen. Bei »anhaltend guter Konjunktur« und ohne die geplante Beitragssenkung zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozentpunkte ab 2019 könnten bis zum Jahr 2022 Rücklagen in Höhe von 53 Milliarden Euro gebildet werden. Das geht aus einer Berechnung der Bundesbehörde hervor. Zunächst hatte Bild (Freitagausgabe) darüber berichtet. Aktuell verfügt die BA über Rücklagen in Höhe von 17,5 Milliarden Euro. (dpa/jW)