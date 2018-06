Sparen an der Sicherheit

Wer bei Infrastruktur und Personal knausert, gefährdet Leib und Leben von Fahrgästen und Beschäftigten (Zugunfall ­nahe Aichach in Bayern, 8. Mai) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wenn französische Eisenbahner in diesen Wochen gegen die drohende Zerschlagung und Privatisierung der staatlichen Bahngesellschaft SNCF streiken, dann haben sie weit über die Verteidigung ihrer Einkommen und Arbeitsbedingungen hinaus gute Argumente auf ihrer Seite. Während SNCF-Manager, Regierung und Staatspräsident behaupten, das »deutsche Modell« sei ein Vorbild für Frankreichs Eisenbahnsektor, sprechen anhaltende Misstände in der BRD eine deutlich andere Sprache.

So hat etwa der marode Zustand der Schienenverbindung nach Sylt jüngst für chaotische Zustände gesorgt. Die Nordsee-Ferieninsel ist seit über 90 Jahren über den sogenannten Hindenburgdamm an das bundesweite Schienennetz angebunden. Weil nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) Schienen zwischen dem Festland und der Insel beschädigt waren, wurde für diesen Abschnitt die Höchstgeschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer herabgesetzt. Das wirbelte die Fahrpläne durcheinander, zumal die Strecke teilweise nur eingleisig befahrbar ist. Viele Züge fielen aus, vor den Autoterminals bildeten sich kilometerlange Schlangen.

Für zusätzliche Probleme sorgte dieser Tage der Defekt einer Diesellok des privaten Autozugbetreibers RCD. Der Ableger eines US-amerikanischen Transportkonzerns, der weltweit bei Bahnprivatisierungen mitmischt, bietet in Konkurrenz zur bundeseigenen DB günstige Verbindungen von und nach Westerland (Sylt) an. Notgedrungen musste die DB nun wieder einspringen und RCD-Kunden zusätzlich übernehmen. Schon früher hatte die Marschbahn von Hamburg nach Westerland Schwierigkeiten. Die DB musste sich 2005 nach einem Ausschreibungsverfahren des Landes Schleswig-Holstein von der Strecke zurückziehen. An ihre Stelle trat die Nord-Ostsee-Bahn (NOB), ein Ableger des privaten französischen Transdev-Konzerns. Nachdem Kupplungsprobleme an den Niederflurfahrzeugen den Alltag von Eisenbahnern und Pendlern erschwert hatten, musste die DB mit betagten Ersatzfahrzeugen einspringen. IC-Fernzüge wurden für den Regionalverkehr freigegeben. Ende 2016 übernahm die DB die Marschbahn dann wieder.

Aber auch bei dem Staatsunternehmen, das nach dem Willen von Management und Regierung vor zehn Jahren an die Börse gehen sollte und zuvor jahrelang einem radikalen Sparkurs unterzogen worden war, ist die Welt längst nicht mehr in Ordnung. So werfen jüngste Ereignisse – wie zum Beispiel das Zugunglück im schwäbischen Aichach Anfang Mai, als ein Personenzug der privaten Bayerischen Regiobahn (BRB) auf einen stehenden Güterzug auffuhr, oder auch die tagelangen unwetterbedingten Ausfälle in Norddeutschland in diesem Frühjahr – die Frage nach der Sicherheit und dem Zustand der Schieneninfrastruktur auf. Für die ist die Bahntochter DB Netz AG verantwortlich – unabhängig davon welcher Anbieter auf der Strecke unterwegs ist.

Am Dienstag monierte das ARD-Magazin »Report München«, dass der Bund und das DB-Management seit Jahren notwendige Modernisierungs- und Sicherheitsinvestitionen in das Netz verschleppt hätten. Dies treffe vor allem für Nebenstrecken zu, auf denen sich jahrzehntelang nichts geändert habe. So sei im Zusammenhang mit dem schweren Unfall in der Nähe von Augsburg, der zwei Todesopfer gefordert hatte, zutage getreten, dass das örtliche Stellwerk noch mit Technik aus dem Jahr 1949 ausgerüstet ist, berichtete das Magazin.

Anstatt pauschal von »menschlichem Versagen« des für die Streckenfreigabe verantwortlichen Fahrdienstleiters zu sprechen, müssten Sicherungssysteme speziell auf eingleisigen Strecken und das Ausbildungsniveau der Fahrdienstleiter unter die Lupe genommen werden, gab »Report München« zu bedenken und kritisierte unter Berufung auf Insider eine »Schmalspurausbildung« in dem Bereich. So stelle die DB in Stellenanzeigen Interessenten in Aussicht, per Quereinstieg schon in 109 Tagen Fahrdienstleiter zu werden. »Die kriegen zwar die Grundkenntnisse, aber nicht das fachliche Handwerk, was man braucht«, zitiert das TV-Magazin einen Fahrdienstleiter, der anonym bleiben möchte.

Nach einem Unfall im oberbayerischen Bad Aibling Anfang 2016 habe man die Aus- und Weiterbildung von Fahrdienstleitern verbessert und die Kontrollen intensiviert, beteuert die DB. Bereits im Sommer 2013 hatte eklatanter Personalmangel in einem wichtigen Stellwerk wochenlang den Bahnverkehr durch den Mainzer Hauptbahnhof gelähmt. Seit diesem Imageschaden sieht sich die DB unter starkem Druck, rasch neue Fahrdienstleiter anzuwerben und auszubilden.