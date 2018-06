Rechter Aufmarsch in Goslar

Recht schützt rechts: Die Polizei sorgte schon 2017 in Karlsruhe dafür, dass die Neonazis in Ruhe marschieren können Foto: Uli Deck/dpa

Ist der Weg in die Zukunft einer zurück in die Vergangenheit? Dieser Eindruck drängt sich zumindest auf, wenn man sich die rechte Rhetorik dieser Tage anschaut. Nach der AfD-Demonstration am vergangenen Wochenende in Berlin (»Zukunft Deutschland«) ist an diesem Sonnabend in Goslar der nächste Aufmarsch Ewiggestriger (»Tag der deutschen Zukunft«, TddZ) geplant. Wenn sich auch die Zusammensetzung der Beteiligten unterscheiden wird: Gemein ist ihnen das rückwärtsgewandte und völkische Phantasma einer homogenen Nationen. Dazu passt auch das Motto »Unser Signal gegen Überfremdung« des mittlerweile zehnten TddZ – gegen den bereits seit längerem mobilisiert wird.

Hunderte extrem Rechte wollen an dem Tag durch die niedersächsische Stadt marschieren. In diesem Jahr wird die Unterstützung der mehrfach verurteilten Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck wohl im Zentrum des Aufmarsches stehen (siehe jW vom 23.5.). Getragen wird der TddZ von teils militanten Neonazis aus dem Umfeld der Partei Die Rechte. 2009 fand die erste Veranstaltung dieser Art in Pinneberg statt, es folgten weitere in norddeutschen Städten. Mit Dresden fand der TddZ 2014 erstmals in einem anderen Teil der BRD statt. Im vergangenen Jahr kamen etwa 300 Neonazis nach Karlsruhe, 2016 waren es in Dortmund rund 1.000 Rechte.

Der zuständigen Polizeibehörde und der Stadtverwaltung scheinen vor allem die Gegenproteste nicht geheuer zu sein. Wie am Freitag bekannt wurde, soll der Staatsschutz im nahe gelegenen Hildesheim Druck auf ein Unternehmen ausgeübt haben, bei dem von Studierenden ein Bus für die Fahrt zu den Gegenprotesten angemietet worden war. Der Auftrag sei daraufhin storniert worden, wie Timon Dzienus, Sprecher der »Grünen Jugend Niedersachsen«, gegenüber jW bestätigte.

Zudem habe die Stadtverwaltung in Goslar eine von ihm angemeldete Kundgebung nahe der TddZ-Demonstration untersagt. Dzienus kritisierte die offenkundige »Kriminalisierung und Stigmatisierung« der Protestierenden, diese sei skandalös. Die Stadt Goslar schlage sich mit ihren Entscheidungen »auf die falsche Seite«: »Nicht die Tausenden Antifaschisten sind das Problem, sondern die gewaltbereiten Neonazis mit ihrer menschenverachtenden Ideologie«, betonte Dzienus. Dennis Neumann vom Bündnis »Kein Tag der deutschen Zukunft« schloss sich der Kritik an. Im Gespräch mit jW betonte er ebenfalls am Freitag, dass es weiterhin das klare Ziel sei, den Neonaziaufmarsch zu verhindern. Man lasse sich nicht einschüchtern.

Die Sicht der Staatsgewalt hatte sich am Dienstag in einer Erklärung des niedersächsischen Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Dietmar Schilff, exemplarisch gezeigt. Zunächst hieß es darin, auch wenn »die Forderungen der Rechtsextremen nicht zu akzeptieren seien«, gelte für sie das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. An die Adresse der Antifaschisten gerichtet, warnte Schilff dann gegen »die Regeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens« zu verstoßen. Ein »intelligenter und kreativer Protest« sei dagegen genehm.

Die Kriminalisierungsversuche sind beileibe nichts Neues. Vor dem vorjährigen TddZ etwa hatte der damalige Karlsruher Polizeipräsident Günther Freisleben gesagt, wer andere an der Ausübung seines Demonstrationsrechts hindere, habe »sein eigenes Demonstrationsrecht« verwirkt (jW berichtete). Zugleich warnte er vor »extrem gewaltbereiten« Anhängern der Antifa. Gewaltbereit war damals in erster Linie die Polizei: Der Karlsruher Kreisverband der Partei Die Linke sprach von mehr als 100 Verletzten auf seiten der Gegendemonstranten.