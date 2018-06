Neues NATO-Kommando in Ulm geplant

Brüssel. Deutschland wird Standort eines neuen NATO-Kommandos. Wie die Deutsche Presseagentur am Freitag meldete, haben sich die Staaten des Nordatlantikpakts abschließend darauf verständigt, das im Zuge der Aufrüstung gegen Russland geplante Hauptquartier für schnelle Truppen- und Materialtransporte in der baden-württembergischen Stadt Ulm anzusiedeln. Die von der Bundesregierung angebotene Wilhelmsburg-Kaserne ist bereits heute Standort eines multinationalen Kommandos zur Führung weltweiter Einsätze. Offiziell soll die Entscheidung Ende kommender Woche bei einem Treffen in Brüssel bekanntgegeben werden. (dpa/jW)