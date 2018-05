Der legendäre Schweizer Graffitisprayer Harald Naegeli (78) hat der Stadt Zürich ein Kunstwerk vermacht und damit eine Schadensersatzforderung wegen Sachbeschädigung beglichen, wie die Stadt berichtete. Sie hatte Naegeli wegen Strichfiguren an Züricher Hauswänden und Mauern verklagt. Ein Richter empfahl eine außergerichtliche Einigung. Mit der Übergabe des Kunstwerks seien die Ansprüche getilgt, teilte die Stadt mit. Sie freue sich, einen Original-Naegeli in der Kunstsammlung zu haben. Naegeli war schon in den 70ern als »Street Art«-Pionier behördlich verfolgt, einmal auch für sechs Monate ins Gefängnis gesteckt worden. (dpa/jW)