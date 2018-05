UN-Sondergesandter warnt vor neuem Krieg

New York. Der UN-Sondergesandte für den Nahen Osten, Nikolai Mladenow, hat vor einem neuen Krieg im Gazastreifen gewarnt. Die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen der palästinensischen Hamas und der israelischen Armee hätten das Küstengebiet »an den Rand eines Krieges« gebracht, sagte Mladenow am Mittwoch per Schaltung aus Jerusalem bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Dies sei »eine Warnung an alle«.

Auf Antrag der USA war der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch zu der Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Washington wollte eine Verurteilung des Raketenbeschusses Israels durch die Hamas und den »Islamischen Dschihad« erreichen. Kuwait blockierte die von den USA eingebrachte Erklärung jedoch und kündigte an, einen eigenen Resolutionsentwurf vorzulegen. (AFP/jW)