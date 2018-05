Brüssel. Erstmals seit sieben Monaten führen die NATO und Russland wieder politische Gespräche. In Brüssel kamen die Botschafter des Bündnisses am Donnerstag vormittag mit einem russischen Vertreter zum NATO-Russland-Rat zusammen. Themen waren der Militärallianz zufolge die Lage in der Ukraine und die Verringerung des Risikos militärischer Zwischenfälle insbesondere bei Manövern beider Seiten. (AFP/jW)