Nach Messerattacke von Polizistin erschossen

Flensburg. Ein 24 Jahre alter Messerstecher ist am Mittwoch abend in einem Intercity-Zug in Flensburg von einer Polizistin erschossen worden. Zuvor soll er sie und einen 35 Jahre alten Mitreisenden aus Köln nach einem Streit angegriffen und schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet hinter der Messerattacke in einem Intercity-Zug in Flensburg weder einen terroristischen noch einen sonstigen politischen Hintergrund. »Es gibt überhaupt keine Hinweise darauf«, sagte Flensburgs leitende Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt nach Angaben der Deutschen Presseagentur am Donnerstag. (dpa/jW)