Jenseits blanker Zahlen

Fliehende Jesidinnen und Jesiden im August 2014 in Sengal Foto: Youssef Boudlal/REUTERS

Dass in Bremen besonders von islamistischer Gewalt bedrohten Flüchtlingen zügig Schutz gewährt wurde, kann die AfD nicht einfach auf sich beruhen lassen. Bisher findet sie aber keine Mehrheit für einen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), dessen Außenstelle angeblich zu kulant gegenüber jesidischen Asylsuchenden war. Die AfD-Fraktion im Bundestag stellte am Donnerstag ihren Antrag für ein solches Gremium vor und machte deutlich, dass sie neben den angeblich zu Unrecht ausgestellten positiven Asylbescheiden der BAMF-Außenstelle Bremen die gesamte Flüchtlingspolitik unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Untersuchungsgegenstand machen will. Der Ausschuss solle »sich ein Gesamtbild der Handlungen oder Unterlassungen der Bundesregierung und der ihr nachgeordneten Behörden – strafrechtliche Aspekte ausgenommen – im Hinblick auf die Migrationskrise mit ihrem Höhepunkt im Jahr 2015 verschaffen«, heißt es im Einsetzungsantrag. Die gesamte Grundlage der Flüchtlingspolitik müsse aufgeklärt werden, sagte AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. Die FDP fordert ebenfalls einen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen. Doch selbst wenn sich beide Fraktionen auf einen Antrag einigen, würden sie das nötige Quorum von 25 Prozent aller Abgeordneten nicht erreichen.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger vom Donnerstag, im Moment sei eine konsequente Aufklärung im Innenausschuss sehr viel sinnvoller, »als sich erst einmal monatelang über den Auftrag eines Untersuchungsausschusses zu streiten und dann irgendwann mit dem Aktenstudium zu beginnen«. Die AfD wolle »eine Art Merkel-Tribunal«, mit dem die gesamte Flüchtlingspolitik der letzten Jahre diskreditiert werden solle, so Göring-Eckardt. Sie schloss aber die spätere Notwendigkeit eines Untersuchungsausschusses nicht aus.

Die inzwischen abgelöste Leiterin der Bremer Außenstelle des BAMF soll in Kooperation mit Anwälten eigenmächtig bis zu 1.200 Asylbescheide für Jesidinnen und Jesiden aus dem Irak und Syrien ausgestellt haben – eine Gruppe Geflüchteter, die eher schlecht in die übliche Erzählung der AfD passt, da sie die Region wegen der Angriffe des »Islamischen Staates« verlassen hat. Tausende jesidische Mädchen und Frauen wurden nach den IS-Massakern im nordirakischen Sengal 2014 vergewaltigt und zum Teil in die Sklaverei entführt. Die ehemalige Chefin der Außenstelle, Ulrike B., steht zu ihrem Verhalten. Für sie hätten Menschen in Not gezählt, nicht blanke Zahlen, sagte sie der Bild vom Mittwoch.

Wegen der Möglichkeit rein formaler Unregelmäßigkeiten hat das Bundesinnenministerium die positiven Asylbescheide inzwischen als rechtswidrig eingestuft.

Der Bund hatte für das BAMF Beraterverträge in Höhe von knapp 55 Millionen Euro vergeben. Zwischen 2015 und 2018 wurden an externe Anbieter Aufträge in Höhe von 54,8 Millionen Euro erteilt, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. Ein Großteil – 45,4 Millionen Euro – entfiel auf das Beratungsunternehmen McKinsey.