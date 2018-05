Gewalt eskaliert in Nicaragua

Managua. Die gewalttätigen Auseinanderseetzungen in Nicaragua haben am Mittwoch (Ortszeit) erneut mindestens fünf Tote und 30 Verletzte gefordert. »Gruppen von rechten Randalierern« versuchten, Angst und Schrecken zu verbreiten. Mit dieser Aussage machte das Kabinett von Daniel Ortega Anhänger der Opposition für die Ausschreitungen verantwortlich, in deren Verlauf erneut ein Rundfunksender attackiert und in Brand gesteckt wurde. Regierungsgegner sahen dagegen die Sicherheitskräfte als schuldig für die Todesopfer an. (PL/jW)