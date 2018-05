Doch noch Warnstreik bei Helios-Kliniken

Hamburg. Nach der Absage des ursprünglich für Dienstag angekündigten Warnstreiks beim privaten Klinikkonzern Helios in Norddeutschland aufgrund einer vom Unternehmen erwirkten einstweiligen Verfügung für den Standort Kiel (jW berichtete) sind am Mittwoch doch noch Helios-Beschäftigte in den Ausstand getreten, wie der NDR am selben Tag berichtete. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Bestreikt wurden die Rehakliniken im schleswig-holsteinischen Damp und Schönhagen sowie die Ostseeklinik Damp. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern kam es hingegen zu keinen Arbeitsniederlegungen. Die Gewerkschaft fordert in dem festgefahrenen Tarifkonflikt unter anderem eine Lohnerhöhung um sieben Prozent und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit im Osten von 40 auf die im Westen geltenden 38,5 Stunden. (jW)