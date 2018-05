Abschiebung gescheitert

Foto: Armin Weigel/dpa/dpa-Bildfunk

Am Mittwoch morgen sollte Adama K. aus Sierra Leone nach Italien abgeschoben werden, zusammen mit ihrem fünfjährigen Sohn, aber ohne den Vater ihres ungeborenen Kindes (siehe dazu Interview in jW vom 30.5.). Doch die Zwangsmaßnahme scheiterte. Vom Flughafen München sollte die 21jährige nach Mailand ausgeflogen werden, weil sie nach den sogenannten Dublin-Regeln der EU ihr Asylverfahren in dem europäischen Land durchlaufen muss, in das sie zuerst eingereist ist. Immer wieder werden Menschen nach Italien und in andere südeuropäische Länder zurückgebracht, obwohl sie dort meist in existentielle Not geraten, auf der Straße leben müssen und keine Chance auf einen bezahlten Job haben.

Wie der Bayerische Flüchtlingsrat am Mitwoch mitteilte, hatte sich Adama K., die sich seit dem 14. Mai getrennt von Kind und Mann in Abschiebehaft befand, so heftig gegen ihre Abschiebung gewehrt, dass die eingesetzten Beamten die Maßnahme zunächst abbrachen. Am Airport hatten am Morgen zugleich 30 Unterstützerinnen und Unterstützer gegen die unmenschliche Abschiebung der Frau protestiert, die im achten Monat schwanger ist.

Drei Stunden später wurde die junge Frau erneut in den Abschiebegewahrsam gebracht, während ihr kleiner Sohn wieder von ihr getrennt und vom Jugendamt in Obhut genommen wurde. Am Nachmittag wurde sie jedoch entlassen, der Haftbefehl aufgehoben, wie der Flüchtlingsrat berichtete. Sicher vor der Rückführung nach Italien sei Adama K. erst am 1. Juni. Dann beginnt für sie der gesetzliche Mutterschutz.

Jana Weidhaase vom Flüchtlingsrat befürchtet unterdessen einen weiteren Abschiebeversuch bis zum Donnerstag abend. Wie unverantwortlich und zynisch das Handeln der bayrischen Behörden sei, lasse sich daran ermessen, dass man die Frau nach der Entlassung ohne Geld vor die Tür der Haftanstalt Erding gestellt habe. Wäre sie nicht von Unterstützern und ihrem Partner abgeholt worden, hätte sie schwarz mit dem Zug fahren müssen, um wieder zur Unterkunft, einer Außenstelle des Transitzentrums Deggendorf, zu gelangen.

Eine Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg hatte einen Eilantrag auf Aussetzung der Abschiebung zurückgewiesen. Die daraufhin von Anwältin Petra Haubner eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde am Dienstag abend als unzulässig abgelehnt. Der Flüchtlingsrat forderte derweil am Mittwoch mit Blick auf das Vorgehen der Behörden im Fall K. strafrechtliche Konsequenzen und ein Abschiebungsverbot für die 21jährige und ihren Sohn.