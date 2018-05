Fusion macht Sorgen

Bangen wegen der geplanten Fusion mit Alstom um ihre Arbeitsplätze: Die Mitarbeiter von Siemens Mobility (ICE-Montage im Werk Krefeld) Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw

Wenn zwei Unternehmen fusionieren, die ähnliche Produkte herstellen, bedeutet das für die Beschäftigten und deren Arbeitsplätze mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts Gutes. Ökonomen nennen das nüchtern »Marktbereinigung« und sprechen von »Syner­gien«, oder – wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Mittwoch – besonders elegant von »Verbundvorteilen«.

Eben solche »Einspareffekte« in Höhe von 470 Millionen Euro versprechen sich die Konzernspitzen von Siemens und dessen französischem Konkurrenten Alstom von der im vergangenen September angekündigten Zusammenlegung der jeweiligen Bahntechniksparten. Seitdem werden die betroffenen Mitarbeiter über ihre Zukunft weitgehend im unklaren gelassen.

Für deutsche Standorte wie Berlin, München, Erlangen, Krefeld und Braunschweig gab die Kapitalseite zwar bereits Garantien ab, diese gelten aber nicht für die französischen Werke. Völlig unklar ist die Zukunft der Produktionsstätten etwa in Belgien, Italien, Spanien, der Schweiz und Österreich. Dort gibt es bisher keinerlei Zusagen der Konzerne für eine Standort- und Beschäftigungssicherung.

Die Gewerkschaften verlieren daher langsam die Geduld. Am Mittwoch rief deshalb der zuständige europäische Dachverband »Industriall European Trade Union« mit Unterstützung der deutschen IG Metall und deren Schwestergewerkschaften die Arbeiter von Siemens Mobility und Alstom Transport zu einem europäischen Aktionstag auf. Genau acht Monate nach der Ankündigung der Fusion wollte man »verlässliche Garantien und Sicherheiten für alle Arbeitsplätze und Standorte« fordern. Nach Angaben von Industriall kam es an mehr als 30 Siemens- und Alstom-Standorten in der BRD, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien sowie in Rumänien unter anderem zu betrieblichen Aktionen, Arbeitsniederlegungen und Versammlungen. An etlichen Standorten – etwa bei Siemens in Krefeld – zogen Beschäftigte zeitweise vor die Werkstore, um sich mit ihren Kollegen im Ausland zu solidarisieren.

Die Beschäftigtenorganisationen kritisieren vor allem die mit dem Zusammenschluss verbundene Unsicherheit für die Mitarbeiter und die mangelnde Transparenz, was die künftige Unternehmensstrategie von Siemens-Alstom anbelangt. »Die nun anstehenden Gespräche zwischen Management und Gewerkschaften müssen zu konkreten Ergebnissen führen. Für die Beschäftigten in Deutschland und Frankreich haben wir klare Vereinbarungen erreicht. Jetzt setzen wir uns dafür ein, dass die Weichen auch für die 50 Prozent der Beschäftigten in den anderen europäischen Ländern in die richtige Richtung gestellt werden«, stellte IG Metall-Vorstandsmitglied und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner in einer Mitteilung klar.

Geht es nach Siemens-Chef Josef Käser und Alstom-Boss Henry Poupart-Lafarge soll der Fusionsprozess – nach der erwarteten Zustimmung der Kartellbehörden – bereits Ende des Jahres abgeschlossen sein. Damit soll im Eisenbahnbau ein »europäischer Champion« geschaffen werden, wie es im Sprech der Betriebswirte heißt.

Da können renitente Gewerkschafter und Betriebsräte nur stören. Die FAZ befürchtete angesichts des eigentlich recht harmlosen Aktionstages am Mittwoch bereits, »den Verlust eines wichtigen Partners« für die Konzernspitzen. Soweit wird es aber wohl nach allen bisherigen Erfahrungen nicht kommen. Die IG Metall fordert schließlich weiterhin »Mitsprache« bei der Zusammenlegung der Sparten und auch Industriall pocht auf »die schnellstmögliche Aufnahme von Verhandlungen« und die Wahrung der »Unterrichtungs-, Anhörungs- und Beteiligungsrechte der Beschäftigten in Bezug auf den Fusionsplan«. Kurzum: Ein abruptes Ende der »Sozialpartnerschaft« ist auch bei Siemens-Alstom nicht zu erwarten – befürchtete Stellenvernichtung hin oder her.

Dass es zum Abbau von Arbeitsplätzen kommt, gilt jedoch als wahrscheinlich, schließlich bedienen sowohl der deutsche ICE- als auch der französische TGV-Produzent den Markt für U-, S- und Straßenbahnen, sowie für Nah- und Fernverkehrszüge. Da dürfte es »Sparpotential« geben. Bisher arbeiten bei Siemens Mobility in der BRD mehr als 13.000 Beschäftigte, hinzu kommen noch circa 2.500 Mitarbeiter am Alstom-Standort im niedersächsischen Salzgitter. Zum 1. August soll die Siemens-Bahnsparte in eine eigenständige GmbH ausgegliedert werden – um die Fusion weiter voranzutreiben.