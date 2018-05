Kreuzpflicht: CSU macht Ausnahmen

München. Die bayerische Staatsregierung nimmt staatliche Hochschulen, Museen und Theater von der ab Freitag geltenden Kreuzpflicht in Behörden aus: Für diese Bereiche gibt es keine Verpflichtung, sondern lediglich eine »Empfehlung«, ein Kreuz im Eingangsbereich anzubringen. Eine Sprecherin des CSU-geführten Kunst- und Wissenschaftsministeriums in München bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung. (dpa/jW)