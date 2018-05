Gaza: Drei Tote nach israelischem Angriff

Gaza. Bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen sind am Sonntag drei Palästinenser getötet worden. Die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad teilte mit, die Getöteten seien Mitglieder gewesen. Nach Angaben der israelischen Armee sei der Angriff eine Reaktion auf die Explosion eines Sprengsatzes an der Grenze gewesen, bei dem niemand verletzt worden sei. Die israelische Luftwaffe hatte bereits in der Nacht Stellungen der radikalislamischen Hamas im südlichen Gazastreifen angegriffen. (dpa/jW)