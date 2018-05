Gegen »Reformpolitik«

In Frankreich sind am Samstag erneut Zehntausende Menschen gegen die »Reformpolitik« von Präsident Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Zu den landesweiten Kundgebungen hatten mehr als 60 Gruppen aufgerufen, darunter Parteien aus dem linken Lager sowie Gewerkschaften. Die Organisatoren werfen Macron eine Politik »zugunsten der Reichsten« vor. Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF), Pierre Laurent, nannte den Staatschef bei einer Demonstration in Paris »arrogant« und warf ihm »autoritäre Methoden« vor. (AFP/jW)